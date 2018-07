Palazzetto dello sport a Città della Pieve, gestore cercasi

Il comune di Città della Pieve ha aperto una procedura per poter individuare il miglior soggetto a cui affidare la gestione del palazzetto dello sport cittadino in orario extrascolastico. Di seguito alcune dei requisiti necessari per poter partecipare al bando, le cui domande dovranno arrivare entro e non oltre le 0re 12:00 del 28 luglio 2018.

Il Comune affiderà la gestione per un periodo che andrà dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2020, in via preferenziale a:

Società ed associazioni sportive dilettantistiche

sportive dilettantistiche Enti di promozione sportiva

Associazioni di discipline sportive associate

Federazioni sportive

Il Soggetto Gestore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

Apertura e attivazione della struttura e degli impianti;

Sorveglianza e custodia della struttura, degli impianti e delle attrezzature durante l’orario di utilizzo da parte dei soggetti richiedenti;

Pulizia dei locali e dei servizi igienici annessi, anche con uso di macchinari e prodotti specifici atti a garantire costantemente l’igienicità degli ambienti, sino ad un massimo di 10 ore settimanali;

degli ambienti, sino ad un massimo di 10 ore settimanali; Sorveglianza e custodia della struttura, degli impianti e delle attrezzature in caso di eventi straordinari, da concordare con il Comune, sino ad un massimo di n. ore 60 per tutta la durata della gestione.

straordinari, da concordare con il Comune, sino ad un massimo di n. ore 60 per tutta la durata della gestione. Verifica generale, spegnimento illuminazione, chiusura al termine dell’utilizzazione;

spegnimento illuminazione, chiusura al termine dell’utilizzazione; Piccole manutenzioni interne, da concordare con il Comune, compresi i materiali occorrenti al riguardo, sino ad una spesa massima di Euro 100,00 annui:

Tenuta di un registro delle presenze dei soggetti che utilizzano la struttura e comunicazione al Comune del riepilogo mensile delle ore effettuate distinte per categoria ovvero settori di discipline.

Il corrispettivo orario a base d’asta, da erogare all’Ente Gestore, sul quale dovrà essere effettuato il ribasso percentuale, è determinato in Euro 10,20 per un importo presunto, per tutta la durata della gestione, di Euro 30.000,00. Tale importo deve ritenersi presunto essendo condizionato dalla quantità’ delle ore effettive di utilizzo del Palazzetto dello Sport in orario extrascolastico specificate nel calendario definitivo delle attività.

