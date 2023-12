Paiper New Year 2024, ordinanze per un Capodanno in sicurezza

Vietati i botti di Capodanno e le vendite di bevande in vetro in tutto il centro storico. Novità anche in merito alla viabilità.

Tre ordinanze per un Capodanno in sicurezza a Foligno. In occasione dello spettacolo “Paiper New Year 2024”, in programma il 30 e 31 dicembre, in piazza San Domenico, sono state adottate alcune misure che prevedono il divieto di vendita di qualsiasi bevanda, contenuta in recipienti di vetro e metallici per garantire la sicurezza in considerazione della prevedibile affluenza di persone nell’ambito delle vie del centro storico. In particolare il 30 dicembre, a decorrere dalle 20 e fino alle 01 del giorno successivo e comunque fino all’orario del termine dell’evento, e il 31 dicembre, dalle 20 e fino alle 05 del 1° gennaio e comunque fino al termine dell’evento, è vietata – come prevede un’ordinanza – nell’ambito dell’area del centro storico ricompresa all’interno del perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, operante sia in sede fissa che in forma itinerante, compresi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o di qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici. E’ altresì vietato alle persone di accedere all’area dello spettacolo di piazza San Domenico detenendo qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici. Vietato accedere alle medesime aree dedicate allo svolgimento degli eventi portando al seguito petardi, mortaretti e prodotti similari, articoli e artifizi pirotecnici, qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti non consentiti a discrezione delle forze di polizia in servizio a presidio degli eventi. L’inosservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 Euro.

I fuochi d’artificio

Firmata anche l’ordinanza sui fuochi d’artificio che vieta, a decorrere dalle 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 06 del 01 gennaio, su tutto il territorio comunale di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici fuochi pirotecnici non posti in libera vendita; nell’intera area di piazza San Domenico, nonché in tutte le aree adiacenti, interessate dallo svolgimento dello spettacolo “Paiper New Year 2024”, di effettuare o far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita; di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico, di uso pubblico o privato lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, a meno di 500 metri dalla sede dell’ospedale San Giovanni Battista, da altri luoghi di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all’aperto destinati all’ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all’attività zootecnica. L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza – prescindendo da eventuali illeciti penali – prevede una sanzione amministrativa che va da 80 e 500 euro.

La viabilità

L’ordinanza per la viabilità: la disattivazione dei varchi elettronici di Via XX Settembre e di Via Garibaldi, per il giorno 31 dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00; Il prolungamento della zona a traffico limitato posta ai varchi di Via Garibaldi – Via XX Settembre – Via San Giovanni dell’Acqua – Via Mazzini il giorno 31 dicembre 2023 fino alle ore 05:00 del giorno seguente;

3) l’istituzione del divieto di transito in P.zza San Domenico nei giorni: il giorno 30 dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 01:30 del giorno seguente; il giorno 31 dicembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 07:00 del giorno seguente con deviazione traffico nei seguenti incroci: Via Saffi incrocio Via Gramsci eccetto residenti e/o autorizzati fino all’intersezione con Via Arte e Mestieri; Via S.Maria Infraportas incrocio Via Marconi; Via S. Maria Infraportas incrocio Via Madonna delle Grazie eccetto residenti e/o autorizzati fino

all’intersezione con Via Marconi; Via S. Caterina incrocio P.zza San Domenico con la possibilità per i soli residenti e/o autorizzati di uscire nel senso contrario di marcia consentito in direzione di Via del Cassero; Via Catalena incrocio P.zza San Domenico; Via Ospizio degli Angeli incrocio P.zza San Domenico. Nell’ordinanza anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in P.zza San Domenico e Via S.Maria Infraportas nel tratto compreso tra Via Marconi e P.zza San Domenico dalle ore 00:00 del giorno 30 dicembre 2023 alle ore 07:00 del giorno 1 gennaio 2024: l’istituzione del divieto di sosta in Via Ospizio degli Angeli dalle ore 07:00 del giorno 29 dicembre 2023 alle ore 07:00 del giorno 1 gennaio 2024.