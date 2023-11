ROMA (ITALPRESS) – La partnership con Intesa Sanpaolo “è importante non solo per i fondi messi a disposizione, ma perchè due mondi apparentemente distanti e diversi tra di loro trovano l’alchimia nella ricerca e nella costruzione di bene comune”: a dirlo Don Marco Pagniello, direttore della Caritas Italiana, in occasione della presentazione a Roma dei risultati del programma “Aiutare chi aiuta” a contrasto delle povertà.

