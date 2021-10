Pagliara “Sport nella Costituzione e in scuole primarie” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Sport Italiae, spin off di Cultura Italiae, si concentrerà in questa fase in maniera forte e appassionata su due grandi obiettivi da raggiungere. Il primo è l’inserimento della parola Sport nella nostra Costituzione che rappresenta ormai una necessità. Il secondo, è il pieno sostegno al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali nel portare lo sport nelle scuole primarie”. Il presidente Fabio Pagliara fissa gli obiettivi da portare avanti e spiega: “Dobbiamo e vogliamo dare continuità ai meravigliosi successi azzurri di quest’anno, centrando questi due storici obiettivi. E la continuità passa, secondo noi, dal diritto allo sport riconosciuto in Costituzione e dall’ingresso vero dello sport inteso come ‘cultura del movimentò nelle scuole primarie. Parliamo di temi che vanno oltre gli steccati politici e le divisioni all’interno del mondo sportivo italiano, dunque siamo pronti a fare squadra e, insieme, lavorando da subito, speriamo di arrivare, da sportivi, al raggiungimento di questi traguardi”.

(ITALPRESS).