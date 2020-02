Pagliacci portano un sorriso in Pediatria | Donato lettino per bimbi - Tuttoggi

Il 10 febbraio l’Associazione I Pagliacci ha consegnato un nuovo lettino pediatrico al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria di Terni. Era presente, insieme al presidente dei Pagliacci Alessandro Rossi e alla responsabile della Pediatria Neonatologia TIN Federica Celi, anche il ternano Valerio Caroli, fisioterapista della Lazio, che ha contribuito in misura importante alla raccolta destinata all’acquisto del lettino, costato di più di duemila euro.

Nel ringraziare a nome del dipartimento e della direzione aziendale l’associazione I Pagliacci per questa nuova donazione, la dottoressa Federica Celi spiega che “questo lettino aggiuntivo è destinato a bambini da pochi mesi fino a due anni di età e si rivelerà particolarmente utile in quei periodi in cui crescono in modo non prevedibile i ricoveri in questa fascia di età. Parliamo infatti di bambini che, per esempio, in questi mesi sono particolarmente colpiti dall’epidemia del virus influenzale e per i quali non sarebbero adatti né le culle né i letti comuni“.