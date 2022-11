La Commissione Europea accelera sui pagamenti istantanei, che permettono di trasferire denaro in qualsiasi momento di qualsiasi giorno in dieci secondi. Bruxelles ha infatti ha adottato una proposta legislativa per mettere questo strumento a disposizione di tutti i cittadini e di tutte le imprese titolari di un conto bancario nell’Unione Europea.

sat/gsl