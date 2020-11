Padre e figlio dispersi, recuperati dai Vigili del fuoco - Tuttoggi

Un'altra persona risulta attualmente dispersa

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti a Stroncone in località Cimitelle per soccorrere due persone, padre e figlio dispersi.

Trovati dalle squadre di terra

Sul posto è arrivato anche il Drago, l’elicottero Vigili del Fuoco decollato da Ciampino. I due sono stati già geolocalizzati e le squadre a terra li hanno raggiunti, trovandoli in buone condizioni di salute.

Persona dispersa

I Vigili del Fuoco, sempre nel pomeriggio di oggi, sono stati allertati per la scomparsa di una persona a Ferentillo, in località Colle Olivo. Al momento non si hanno altre notizie in quanto non c’è comunicazione con il disperso.