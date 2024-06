Padova, bimba di 3 anni cade e muore in un canale di scolo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Una bimba di 3 anni è morta per annegamento nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere caduta in un canale di scolo in località Roncajette, nel comune di Ponte San Nicolò (Padova). La bimba, che era in compagnia del padre, un 39enne camerunense, e altri suoi connazionali per un pic-nic, si è allontanata sfuggendo alla vigilanza dei familiari e del gruppo di amici. Poco dopo è stata rinvenuta esanime in un vicino canale di scolo. Malgrado l’immediato intervento dei presenti e del personale medico del 118, la bambina, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, è deceduta poco dopo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.