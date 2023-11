Padel, le umbre regalano uno storico bronzo all’Italia ai Mondiali Juniors

In Paraguay Valentina Varazi, Lucrezia Piernera e Matilde Minelli contribuiscono a un risultato storico

Umbre di bronzo ai Mondiali Juniors di padel che si sono disputati ad Asunciòn, in Paraguay. Valentina Varazi dell’Happy Village Terni, Lucrezia Piernera del Clitunno Padel by Loreti e Matilde Minelli della Padel Arena Perugia hanno scritto una pagina gloriosa del padel umbro e italiano.

Dopo uno strepitoso girone di qualificazione, in cui le azzurrine hanno battuto Francia, Egitto ed Ecuador, in semifinale nulla hanno potuto contro la Spagna laureatasi poi campione del mondo. Nella finalina, grazie al 2-1 rifilato alla Svezia, le ragazze capitanate da Sara Celata hanno ottenuto uno splendida medaglia di bronzo, la prima ottenuta dall’Italia in un campionato del mondo giovanile.

Dopo la sconfitta nella semifinale di venerdì contro la Spagna, le nostre ragazze avevano una seconda chance per prendersi una medaglia, e l’hanno sfruttata con pieno merito conquistando il podio nella “finalina” contro le rivali della Svezia, l’altro paese europeo che come l’Italia ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni.

Le azzurre in vantaggio con Matilde Minelli e Vittoria Giraldi (6-1 6-3 a Elma Misanovic ed Emily Shabacker), riprese in virtù della sconfitta di Camilla Livioni e Tea Corso (6-2 6-2 da Juni Sjoland e Silje Kjaergaard), sono state capaci di dominare il match fra le under 18, grazie a Valentina Varazi e Giulia Dal Pozzo.

“Il Comitato Regionale Umbro – sottolinea Roberto Carraresi, presidente FITP Umbria – estende vivissime congratulazioni per questo straordinario risultato alle atlete, ai maestri, ai circoli e alle famiglie per aver portato in alto il nome della nostra regione in Italia e nel mondo. Siamo felicissimi e auguriamo a tutti loro maggiori e ulteriori risultati e soddisfazioni”.

“Complimenti alle nostre ragazze che hanno tenuto alto nel mondo il nome della nostra regione – aggiunge Fabio Moscatelli, consigliere FITP Umbria con delega al Padel -. Un risultato eccezionale conseguito da uno sport e da una federazione che non finisce di centrare i suoi obiettivi. A loro vanno i complimenti della FITP Umbria, per quello che stanno facendo e faranno, alle loro società e le loro famiglie e a tutto il padel umbro, mai come in questo stratosferico 2023 così pieno di soddisfazioni. I miei complimenti ai tecnici Edoardo Massaccesi, Pierluigi Porzi e Fabricio Cattaneo, per l’impegno, la competenza e la passione. La strada per fare sempre meglio. Tutti insieme”.

Per festeggiare la medaglia conquistata giovedì, alle 18,30 presso la Padel Arena di Perugia, il Comitato Regionale Umbro consegnerà a Valentina Varazi, Lucrezia Piernera e Matilde Minelli, un riconoscimento per il prestigioso traguardo raggiunto.