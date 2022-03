Paciano, lunedì a TrasiMemo incontro - laboratorio sulla fragilità - Tuttoggi

La psicologa-psicoterapeuta ed arteterapeuta Tiziana Luciani a Trasimemo condurrà un’attività laboratoriale ispirata al suo lavoro “Eroine ed eroi in corso”

“La forza della fragilità e dell’imperfezione” è il tema scelto per celebrare a Paciano la Giornata internazionale della donna. L’appuntamento è per lunedì 7 marzo da partire dalle ore 17,15 presso TrasiMemo.

Interverrà la psicologa-psicoterapeuta ed arte terapeuta Tiziana Luciani che condurrà un’attività laboratoriale ispirata al suo lavoro “Eroine ed eroi in corso” (Edizioni Carthusia).

L’incontro è promosso dall’Amministrazione comunale di Paciano ed è rivolto a tutti, ma in particolare ad insegnanti, educatori, genitori ed operatori per affrontare, anche concretamente, il tema della fragilità’.

“Eroine ed eroi in corso” è un cofanetto contenente un albo illustrato per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e una guida per insegnanti, educatori, operatori e genitori. L’albo racconta le vite di eroine ed eroi del passato, del presente e dell’immaginazione: tutti legati dal tema dell’imperfezione che rafforza. Nella guida è possibile seguire passo dopo passo le tappe del “percorso eroico” attraverso esperienze vissute, riflessioni e attività di laboratorio da leggere e poi rivivere in famiglia, a scuola e nel sociale.

L’assessorato alla cultura di Paciano offre questa opportunità formativa inserendola nei festeggiamenti dell’8 marzo e facendola anche coincidere con l’inizio del progetto TrasiMemo infanzia in biblioteca che da diversi anni viene portato avanti in collaborazione con le insegnanti della Scuola dell’infanzia.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Libri Parlanti – Info e prenotazioni 075951822 oppure 3486416096.