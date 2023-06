Paciano, aperte le iscrizioni per “L’alveare”

Aperte le iscrizioni. Andranno effettuate online sul sito del Comune

A Paciano sono aperte le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2023/2024 per i servizi per la Sezione sperimentale integrata 0-6 “L’Alveare”.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on-line sul portale internet del Comune ed è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE.

La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il giorno venerdì 30 giugno alle ore 24.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti: Tel. 075830186 (interno n. 4),mail: segreteria@comune.paciano.pg.it.

L’Alveare è un l’innovativo servizio scolastico, partito a Paciano lo scorso anno, che offre un sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni. Un progetto pilota, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale in accordo conl’Istituto comprensivo, reso possibile grazie ad un intervento di ristrutturazione presso l’edificio “Egiziaca Marchettoni Buitoni” che lo ospita da settembre 2022.