Paciano, il borgo dove i bambini possono ancora giocare per strada

Dal graffitismo alle cacce al tesoro, dall’osservazione delle stelle all’autocostruzione di “carretti”. Nel cartellone degli eventi estivi di Paciano un occhio di riguardo è riservato ai più giovani, per i quali è stato stilato un programma su misura.

Partiranno il 13 luglio i venerdì pacianesi dedicati a bambini e ragazzi, con una serie di originali appuntamenti nel centro storico che per l’occasione sarà chiuso al traffico e sarà animato anche da mercatini, musica e apericene.

L’estate dei bambini e delle bambine è resa possibile grazie alla collaborazione fra Amministrazione comunale e le associazioni locali: Pro-loco, Congrega Gioventù Muscolosa Disertrice della Vanga a Pedale e SiripArte.

Nelle serate di venerdì di luglio e agosto dunque il centro storico si animerà dalle 19 con una serie di proposte che spaziano dalla sperimentazione della “street art” sui muri del borgo, a speciali cacce al tesoro; dall’autocostruzione dei tradizionali carretti con proiezione delle corse della cosiddetta “Discesa a bestia”, alla osservazione delle stelle con l’aiuto del planetario.

“La bella e positiva esperienza dei centri estivi diffusi nel centro storico e la tranquillità di Paciano – dichiara il vicesindaco Cinzia Marchesini – ci hanno portato a dedicare le serate del venerdì alle famiglie”. “Paciano è un luogo ideale per vivere il centro storico, giocando ancora per strada”, aggiunge il sindaco Riccardo Bardelli.

Ma non finisce qui. Nei venerdì estivi infatti le attività gratuite per i bambini si arricchiscono con quelle dedicate agli adulti: musica e proiezioni a cura della Congrega, mentre grazie alla Pro-loco il paese si animerà con mercatino di artigianato e vintage. Per la ristorazione sono in funzione i tre ristoranti del centro storico o vengono organizzate apericene in Piazza della Repubblica.

Si inizia dunque il 13 luglio alle 19 con il mercatino e alle 20,30 “Siamo tutti street artisti”, attività gratuita per bambini e ragazzi a cura di SiRiparte. Non mancherà l’intrattenimento musicale con Peppe Ciurnella.

