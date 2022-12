Paciano, ghirlande natalizie per addobbare il centro grazie agli infioratori

Anche quest’anno dunque infioratori all’opera per la realizzazione di decine di corone con rami di ulivo e salice, vite e canne

Un centinaio di ghirlande pronte per creare l’atmosfera natalizia nel centro storico di Paciano. Saranno appese mercoledì 7 dicembre lungo i vicoli e le piazze del piccolo borgo le decorazioni realizzate dal locale gruppo Infioratori.

Per l’ottavo anno una decina di volontari si è messo a disposizione della comunità per abbellire e rendere il centro storico pacianese più caldo e accogliente. Anche quest’anno dunque infioratori all’opera per la realizzazione di decine di corone con rami di ulivo e salice, vite e canne.