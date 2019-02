Paciano, è finalmente realtà la palestra scolastica

Paciano ha finalmente uno spazio dove fare sport e svolgere attività ricreative. Con una festa che coinvolgerà l’Istituto Comprensivo di Paciano, Panicale e Piegaro, le associazioni e tutta la comunità, domenica 17 febbraio l’Amministrazione comunale taglierà il nastro della nuova palestra scolastica. Una struttura realizzata ex novo nelle immediate vicinanze della Scuola media, in zona “La cupa”.

“Siamo felici di consegnare alla scuola ed alla nostra comunità un nuovo spazio – dichiara il sindaco Riccardo Bardelli -. Sarà data finalmente la possibilità di esercitare attività sportive e ricreative che ad oggi richiedevano ai pacianesi di spostarsi in altri luoghi; nuove modalità di socializzazione e di crescita, sia per i bambini che per gli adulti. Infine, ma non da ultimo, uno spazio adeguato ad esigenze di protezione civile”.

“Domenica pomeriggio sarà una bella festa – sono le parole del vicesindaco Cinzia Marchesini -, un taglio del nastro collettivo con grandi e piccoli cittadini di Paciano, l’Istituto Comprensivo, le associazioni che, con la nostra presidente di Regione, apriranno la nuova palestra comunale”.

Grande soddisfazione viene espressa anche dall’assessore ai lavori pubblici Valter del Buono: “Questa giornata – spiega – segna anche un inizio per la riqualificazione della zona La Cupa che restituirà nuove prospettive al paese”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 15 con il taglio del nastro a cui prenderanno parte la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e l’assessore regionale Antonio Bartolini, oltre che la giunta comunale.

Seguirà alle ore 15,30 l’esibizione e il saluto della Scuola, e quindi una serie di intrattenimenti ed esibizioni da parte della squadra di Pallavolo, di ginnastica acrobatica tessuti aerei (con Erika Bracciantini Associazione Culturale Lo Spazionatura), di Yoga (con l’istruttrice e naturopata Sonia Chionne) e di Danze Caraibiche e Balli di Gruppo (con l’istruttrice Sofia Consuelo Rosi).

Dalle 16 il campo da calcetto, adiacente alla palestra, sarà aperto gratuitamente per il gioco libero di tutte le ragazze e ragazzi che parteciperanno.

