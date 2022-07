Paciano, arriva il servizio educativo integrato da 0 a 6 anni - Tuttoggi

Secondo quanto fa notare l’Amministrazione comunale, nel territorio di Paciano, a fronte di una domanda di servizi per la prima infanzia in crescita, ad oggi non esistono servizi socio-educativi come nidi d’infanzia o Centri per bambini. Da qui la decisione di mettere in piedi un servizio integrato di educazione ed istruzione che concorra “a ridurre gli svantaggi sociali, culturali e relazionali e come sostegno alle famiglie nella loro funzione educativa”.

Il servizio educativo verrà attivato già a partire da settembre 2022, presso l’edificio Maria Egiziaca Buitoni, al piano terra. All’interno dell’edificio che ospita la scuola secondaria di 1° grado sono stati infatti già adeguati gli spazi per la realizzazione di tale centro che potrebbe costituire un vero polo per l’infanzia e divenire un punto di riferimento significativo per i bambini e per le famiglie del territorio comunale, anche in considerazione dell’accorpamento delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Paciano e Panicale.

Per il suo carattere sperimentale, le ammissioni dei bambini all’“L’Alveare” avverranno con la massima gradualità: a partire da settembre 2022 verranno accolti solamente i bambini e le bambine che avranno compiuto 12 mesi al 31 agosto 2022, mentre saranno inclusi nella graduatoria e progressivamente inseriti i bambini e le bambine che compiranno 12 mesi entro il 31 dicembre 2022.

Tutte le attività e le mansioni saranno gestite in modo integrato dal personale della Scuola ed eventuale personale educativo reso disponibile dal Comune.

“Dopo la conclusione dei lavori interni – dichiara il sindaco Riccardo Bardelli – la definizione di quelli sul cortile esterno, per i quali ringrazio l’Arch. Monica Gatti e la ditta Ricci, altro tassello fondamentale è la parte gestionale del progetto 0-6. E’ stato ed è un lavoro inedito per il Comune di Paciano ed anche per l‘Istituto comprensivo, tutti però abbiamo compreso l’opportunità da cogliere ed abbiamo fatto quegli sforzi in più per raggiungere l’obiettivo. Con l’approvazione del regolamento siamo in grado di pubblicare l’avviso per le iscrizioni dei più piccoli e siamo fiduciosi che questo progetto educativo riscuoterà successo tra le famiglie di Paciano ed anche dei paesi limitrofi”.

“Paciano anche questa volta investe sul suo futuro – sono le parole dell’assessora Cinzia Marchesini -. Questo è un progetto di visione, è un progetto di chi crede che tutti, piccoli e grandi, possano desiderare e riuscire a realizzare il proprio sogno di vivere in un paese. Si è riusciti a raggiungere questo obiettivo solo grazie alla collaborazione di tutti e tutte: l’Istituto scolastico Panicale, Piegaro e Paciano, il dirigente scolastico Simone Casucci, la responsabile della segreteria Orietta Caproni. Ed ancora grazie alla collaborazione da parte del Consiglio di Istituto guidato dalla presidente Chiara Rosi, delle insegnanti, del Consiglio Comunale e dei responsabili dei servizi educativi e lavori pubblici, Virna Billi e Francesco Magionesi”.

Dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale della convenzione con l’Istituto comprensivo, l’atto successivo sarà dunque la pubblicazione dell’avviso per le iscrizioni al servizio educativo.

(foto di repertorio)