P10: Maldini e Monna qualificati per la finale - Tuttoggi.info

Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri, si è entrati già oggi nel vivo delle competizioni olimpiche di Parigi 2024: dal centro polifunzionale del tiro di Chateauroux giungono i risultati della gara di qualificazione della P10, che vede l’azzurro Federico Nilo Maldini al secondo posto con il punteggio di 581, dietro il serbo Damir Mikec, con 584. Quinto piazzamento per l’azzurro Paolo Monna con 579. La finale è in programma per domani a partire dalle 9,30.

