P.A., Zangrillo “Aumento medio degli stipendi del 6% pari a 170 euro” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La precedente legge di bilancio aveva stanziato fondi per i rinnovi contrattuali che hanno determinato complessivamente un incremento medio intorno al 4%. Questa legge di bilancio porterà un incremento medio vicino al 6% e l’incremento medio che si pensa di erogare sarà intorno ai 170 euro per tutta la Pa, i medici avranno di più sicuramente”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, al termine della riunione con le confederazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego.

