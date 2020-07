Oxygen, QV3 e Qooder a luglio imperdibili e a prezzi competitivi - Tuttoggi

Qooder presenta a luglio una nuova promozione per la gamma dei suoi prodotti con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo di veicoli agili nel traffico, semplici da guidare con la patente B e sicuri. Si tratta dei due, tre e quattro ruote della casa svizzera: l’elettrico Oxygen, Qv3 e Qooder. Soprattutto nella cosiddetta “fase 3” è necessario incentivare l’utilizzo di mezzi privati, preferibilmente su due ruote, per evitare il sovraffollamento di quelli pubblici, il relativo problema di traffico, il parcheggio e l’inquinamento delle città. Per favorire i consumatori nell’affrontare questo momento, l’azienda svizzera ha individuato interessanti incentivi specifici per il mercato italiano. Qooder è di sicuro la punta di diamante della gamma: il 4 ruote unico al mondo che unisce il meglio delle auto e delle motociclette. Tra le sue caratteristiche troviamo la doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e un sistema di frenata integrale su 4 ruote. Il Qooder dispone del sistema di sospensioni idro-pneumatiche HTSTM, che gli consente di inclinare simultaneamente tutte le sue ruote, mantenendole aderenti all’asfalto. Ha 400 cc di cilindrata, 32.5 CV e può essere guidato con la patente B.

Qooder viene proposto con un canone molto vantaggioso: 24 rate da 110 euro al mese, con anticipo zero e prima rata a novembre.

L’agevolazione sarà in vigore fino al 31 luglio 2020.

QV3, il veicolo a 3 ruote è il più leggero tra i competitors ed è dotato di un baricentro basso per una guida più facile. Dispone di ruote più grandi per la sua categoria – cerchi da 14” e 15” – con sistema frenante integrale sulle 3 ruote e presenta un sottosella che può ospitare due caschi. Anche questo mezzo è provvisto del sistema brevettato di sospensioni idro-pneumatiche HTSTM (Hydraulic Tilting System). QV3 è offerto in 24 rate da 80 Euro al mese, sempre con zero anticipo e prima rata a novembre. La promozione sarà in vigore fino al 31 luglio 2020.

Oxygen, il 2 ruote 100% elettrico della gamma Qooder. È leggero, pesa solo 93 kg, ha 80 km di autonomia, un display LCD da 4 pollici e presenta una frenata combinata a doppio disco. Dispone di 2 batterie “swap” rimovibili, con ricarica in meno di 6 ore, collegabili da garage, casa o lavoro. È colorato e frizzante, l’ideale per il centro città e le metropoli più grandi. Oxygen, viene presentato con un canone da 37 Euro al mese per 24 rate (prezzo valido con sconto ecobonus/rottamazione), sempre zero anticipo e prima rata a novembre. L’offerta sarà attiva fino al 31 luglio 2020.

“I veicoli a due, tre e quattro ruote rivestono un compito strategico per la ripartenza, rappresentano il futuro perché sono l’ideale per raggiungere i luoghi di interesse mantenendo il distanziamento sociale. Come sappiamo, il settore dell’automotive durante il lockdown ha subìto gravi danni economici, per cui nonostante le difficoltà che hanno coinvolto tutte le aziende della filiera ci auguriamo di ripartire con la speranza di recuperare le perdite” dice Andrea Mastrorilli, CEO di Qooder.

(ITALPRESS).