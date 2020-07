“Outfit for Dinner”, via dei Priori diventa un palco sotto le stelle

Questa sera, venerdì 10 luglio, via dei Priori torna ad essere un palco sotto le stelle per l’evento “Outfit for Dinner” tra enogastronomia, musica e moda.

“Priorità Donna”

L’appuntamento rientra nell’ampio ventaglio del programma della manifestazione “Priorità Donna” che già dal 18 giugno ha inteso trasformare la via in una galleria a cielo aperto ricca di eventi artistici e culturali.

Musica & moda in via dei Priori

Dopo il successo di pubblico del primo venerdì, questa sera dalle ore 19 si replica, quindi, l’appuntamento con il divertimento nel centro storico di Perugia. Per tutto il percorso ottima musica, flash moda e circuito enogastronomico grazie ai ristoranti di via dei Priori, che per l’occasione hanno creato menù particolari.

“Outfit for Dinner”: come partecipare

Per partecipare all’evento basta prenotare ai seguenti numeri: 392/8419955 o 392/5041258. Info al link: http://www.visitaperugia.it/outfitfordinner/