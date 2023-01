Ouhda e Yaremchuk vincono la Braconi Terni Half Marathon: la classifica - Tuttoggi

Inoltre nella Metà Mezza, novità dell’edizione 2023, sulla distanza non omologata di 10,660 chilometri, successo di Gianfilippo Grillo (#iloverun Athletic Terni) tra gli uomini, e di Chiara Giachi (Atletica 2005) tra le donne.

Ouhda: “Vincere questa maratona internazionale è di buon auspicio”

Oltre 500 iscritti al via. La Mezza Maratona, sulla distanza di 21,097 km, omologata Fidal, inserita nel calendario Fidal nazionale e nel World Athletics Global Calendar che assegnerà punti nel ranking World Athletics, è stata vinta da Ahmed Ouhda (Asd Imperiali Atletica), con il tempo di 01:05:21. A partire forte era stato l’atleta etiope Baysa, seguito dall’atleta keniota Loitanyang. I due hanno provato la fuga ma non sono riusciti a staccare Ouhda, che nel finale ha piazzato l’allungo decisivo. “Non conoscevo gli avversari e così ho gestito in controllo la prima parte di gara”, ha dichiarato quest’ultimo. “A metà percorso ho provato due strappi ma ho visto che reagivano, allora ho deciso di tenermi tutto per il finale. Venivo da un infortunio lungo 7 mesi: vincere questa mezza maratona internazionale è di buon auspicio. Il mio obiettivo è diventare professionista e non c’è modo migliore per mettersi in mostra che vincere una gara come questa”.

Classifica maschile

Secondo sul traguardo il keniota Loitanyang in 1:05:34, terzo l’etiope Baysa in 01:06:00. Quarto Marco Vetrano dell’Atletica Nolana, quinto Giulio Angeloni dell’#iloverun Athletic Terni.

Yaremchuk: “Ce la metterò tutta per migliorare”

Tra le donne terzo successo a Terni di Sofiia Yaremchuk, ormai di casa sul tracciato: “Sono cresciuta con la Braconi Terni Half Marathon, è una gara importante ed è sempre un piacere tornare nel posto in cui ho fatto tre vittorie e due record personali. Ci tenevo particolarmente a dedicare questa vittoria a mio nonno che è morto ieri sera. Stavolta ha tifato per me dal cielo. Adesso andrò in Kenya a preparare la maratona in primavera dove ce la metterò tutta per migliorare”.

Classifica femminile

Secondo posto per Alessia Tuccitto (Caivano Runners) in 01:17:12. Podio completato da Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini Excels) in 01:20:11. Quarta Paola Salvatori (Us Roma 83) e quinta Federica Poesini (Tiferno Runners).

Il commento del presidente FIDAL Umbria

“Cominciare la stagione con una gara come questa è una cosa bellissima” ha dichiarato il presidente FIDAL Umbria, Carlo Moscatelli . “La Mezza Maratona di Terni è uno dei fiori all’occhiello della nostra organizzazione regionale. Gli amici dell’#iloverun Athletic Terni meritano una lode particolare. Grande organizzazione e grande successo dal punto di vista qualitativo e partecipativo”.

Bordoni: “Molti atleti hanno corso forte”

“Molti atleti – ha aggiunto il presidente dell’Athletic Terni, Leonardo Bordoni – hanno corso forte anche se la tattica che ha contraddistinto la gara maschile ha impedito il nuovo record della gara. Sottolineiamo la ripresa delle iscrizioni dopo il trend post Covid, che ha portato una perdita del 20% in tutte le competizioni”.

“Il charity program della Braconi Terni Half Marathon era legato al progetto ‘Sosteniamo Flavia’, a cui Athletic Terni e gli sponsor hanno devoluto parte del ricavato”.