Ottobre Trevano 2023, grande successo: eventi sold out e turisti da fuori regione - Tuttoggi.info

L'Ottobre Trevano fa centro, "un intero paese e di un’intera comunità coinvolta in uno spettacolo a cielo aperto"

E’ stata un’edizione dell’Ottobre Trevano sicuramente da ricordare quella appena conclusa.

Eventi da tutto esaurito, spettacoli e appuntamenti ricchi di fascino con un Palio dei Terzieri avvincente come non mai e che ha saputo regalare tante emozioni: questo il bilancio dell’edizione 2023 della rassegna che anima la città di Trevi per circa tre settimane. Soddisfazione tra gli organizzatori per il successo di pubblico: oltre a tantissimi trevani, infatti, gli appuntamenti in cartellone hanno richiamato moltissimi turisti anche da fuori regione. Questo conferma la bontà e la qualità di un appuntamento, quello dell’Ottobre Trevano, capace di unire tradizione, storia, enogastronomia e folklore in una miscela di grande fascino.

Un tuffo nel passato tra Medioevo, antichi sapori e presìdi slow food grazie al sedano nero che è stato il protagonista incontrastato nelle taverne dei tre Terzieri. Negli oltre 20 giorni di eventi – spiegano gli organizzatori – si è assistito a un crescendo di pubblico ed emozioni: a partire dal “Convivum” seguito dallo “Spettacolo delle Allegorie” che ha registrato il tutto esaurito in piazza Mazzini, per non parlare del “Corteo” con i figuranti in costume e della “Corsa dei Carri” che mai come quest’anno ha visto riunirsi i popolani di tutti e 3 i Terzieri in Piazza in ricordo di un amatissimo popolano recentemente scomparso.

“Sono stati giorni davvero intensi, impegnativi e pieni di soddisfazioni”, spiega il presidente dell’Ente Palio dei Terzieri, Alessandro Falasca, “ne è valsa veramente la pena. Vedere la nostra Trevi animarsi di popolani di tutte le età e prendere parte a tutte le manifestazioni, così come vedere i tanti turisti che sono venuti in visita, ci riempie d’orgoglio”. Lo standard raggiunto dalle competizioni storiche e artistiche dell’Ottobre Trevano, inoltre, ha fatto sì che i giurati provenienti da varie parti d’Italia si siano complimentati per l’altissima qualità delle rievocazioni.

“Ripenso a questi giorni appena trascorsi e vedo uno spettacolo unico e di altissimo livello – continua Alessandro Falasca -. Penso alle emozioni che ci ha regalato la gara dei tamburini e nutro un profondo senso di gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato duramente alla realizzazione delle Scene di vita medievale che in concomitanza con la Sagra del Sedano Nero organizzata dalla Pro Trevi hanno dato vita ad un weekend unico”. Un successo che è stato possibile “grazie alla collaborazione di tutti: da chi si impegna all’interno dell’Ente Palio dei Terzieri, ai Terzieri del Castello, Matiggia e del Piano, dalla Pro Trevi e dall’Amministrazione Comunale”, continua Falasca. “Concludo riportando un messaggio di ringraziamento scritto da un turista che racchiude al meglio l’anima della nostra festa: ‘la sensazione è stata quella di un intero paese e di un’intera comunità coinvolta in uno spettacolo a cielo aperto’. Questo era ciò che volevamo e con la partecipazione di siamo riusciti ad ottenerlo. Ora è già tempo di pensare al futuro e lavora per crescere ancora”.

I numeri dei canali social. L’Ottobre Trevano 2023 è stato anche un grande appuntamento digital. Ecco i numeri dei canali ufficiali Facebook e Instagram. In quasi due mesi di attività la pagina Facebook ha raggiunto oltre 46mila utenti e oltre 13mila su Instagram senza alcun investimento pubblicitario. La pagina Facebook è cresciuta di oltre 130 utenti arrivando a poco meno di 2.700 followers, mentre quella Instagram è cresciuta addirittura di 520 utenti arrivando a 1.120 followers. Da segnalare anche l’ottimo riscontro in termini di apprezzamento e visite del nuovo sito internet.