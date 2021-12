Otto reti all’Olimpico, Lazio-Udinese 4-4 - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Lazio e Udinese danno vita a una partita ricca di colpi di scena che si conclude con uno spettacolare pareggio per 4-4. La Lazio rimane così al nono posto a quota 22, mentre l’Udinese sale al quattordicesimo con 16 punti. Dopo un avvio equilibrato, sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 17′ quando Jajalo dai 30 metri mette un cross al centro per Beto che sguscia dietro a Patric insaccando l’1-0 di testa nell’angolino. Al 32′ i friulani colpiscono in contropiede trovando addirittura il 2-0 ancora con Beto. I laziali non ci stanno e due minuti dopo accorciano le distanze con Ciro Immobile. I bianconeri sono però letali in contropiede e al 44′ puniscono ancora gli avversari con Molina, che manda così le squadre a riposo sul 3-1. In avvio di ripresa i capitolini accorciano subito le distanze al 6′ grazie a Pedro e all’11’ agguantano il pareggio grazie a una perla di Milinkovic-Savic. Un giro d’orologio dopo il 3-3, Patric si procura un ingenuo secondo giallo che lo costringe ad abbandonare anzitempo il campo, mentre sul fronte opposto lo imita Molina al 24′. Con le squadre nuovamente in parità numerica, sono i locali ad approfittarne al 34′ quando Acerbi finalizza di testa una punizione battuta da Basic per il 4-3, convalidato dopo un lungo consulto con il Var. Il match però non è finito e all’ottavo minuto di recupero il neo entrato Arslan, dal limite dell’area, la mette sotto l’incrocio per il definitivo 4-4.

