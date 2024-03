Ottaviani nuovo presidente Federcaccia Amelia, il Direttivo

Raccoglie il testimone da Posati, che resta consigliere. Ad affiancarlo il vice presidente Rompietti e il segretario Barcherini

Sascia Ottaviani è il nuovo presidente della sezione di Amelia della Federazione Italiana della Caccia. E’ stato eletto all’unanimità dall’Assemblea, chiamata al rinnovo del Consiglio direttivo della sezione. Ad affiancarlo saranno il vice presidente Andrea Rompietti e il nuovo segretario e tesoriere Leonardo Barcherini.

L’impegno del nuovo Direttivo Federcaccia, è stato spiegato, proseguirà sulla linea storica consolidata in tanti anni di proficue collaborazioni con la comunità civile, sportiva e con le realtà ambientaliste con cui sempre più spesso i cacciatori trovano intesa e collaborazione nella tutela e nella gestione delle aree naturali.

“Quanto oggi accade sul piano ambientale e legislativo – ha dichiarato il presidente Ottaviani – promette significativi cambiamenti nella gestione delle attività venatorie del prossimo futuro. Sarà importante essere partecipi della trasformazione in atto e restare protagonisti centrali della vita rurale e naturalistica del nostro territorio”.

Al presidente uscente Riccardo Posati, che resterà a disposizione del nuovo Direttivo come consigliere, è andato il plauso e il caloroso apprezzamento per quanto realizzato in 25 anni di coordinamento.