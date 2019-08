Ostacolo Brescia, ma Oddo ci crede

Ore 18, al Curi arriva il Brescia, appena approdato in Serie A, per il terzo turno di Coppa Italia. Si inizia a fare sul serio per i Grifoni di mister Oddo, chiamati all’impresa contro una squadra di categoria superiore, anche se neopromossa nella massima serie.

Massimo Oddo ci crede, soprattutto ora che il Perugia può sfruttare il fattore campo, per l’indisponibilità dell’impianto delle Rondinelle. “Vogliamo fare bene e provare a passare il turno” ha detto il tecnico dei biancorossi. Che non cerca alibi, né per la precaria condizione atletica ad inizio stagione, né per le condizioni del terreno di gioco.

Sarà della partita anche l’ultimo acquisto dei biancorossi, Angella, anche se sicuramente non giocherà dall’inizio, visto che si è aggregato tardi al resto del gruppo.

Mister Corini avrà in attacco Donnarumma, Torregrossa, Ayé, in attesa dell’ufficialità di Mario Balotelli, pronto a tornare in Italia dopo le sirene brasiliane. L’ex centravanti della Nazionale si legherà al Brescia per un anno, con un’opzione per il prossimo in caso di salvezza raggiunta.

