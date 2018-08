Ospedale del Trasimeno, ripartono i lavori di ampliamento

A Castiglione del Lago mercoledì 29 agosto ricominceranno i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale del Trasimeno, come concordato tra USL 1 e Comune di Castiglione del Lago.

Per montare la grande gru, sulla base di cemento armato già da mesi predisposta, il Comune ha approntato un piano parcheggi per i giorni di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31. Dalle ore 15 di mercoledì 29 e fino alle ore 18 di venerdì 31 chiusura del traffico, e quindi dei parcheggi, di via Belvedere Sud da Porta Perugina fino alla camera mortuaria.

Per evitare disagi l’Amministrazione comunale ha deciso, in accordo con la cooperativa Isola, di rendere gratuiti tutti i parcheggi a pagamento del centro storico ad eccezione di quelli di piazza Gramsci.

Inoltre sarà approntato un servizio di autobus navetta, completamente gratuito, per i 3 giorni, nella fascia dalle ore 7:30 alle 19:30 con un tragitto che partirà dal parcheggio del Lido Comunale, anch’esso gratuito, per arrivare alle scalette sotto Palazzo della Corgna e ritorno: la frequenza della navetta sarà ogni 15 minuti.

Per agevolare le manovre della navetta sarà fatto assoluto divieto di parcheggiare nella piazzetta di via Belevdere Nord sotto il camminamento che conduce alla Rocca Medievale.

Foto repertorio TO

