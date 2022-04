Ospedale Terni, riapertura progressiva di Medicina Interna e Chirurgia - Tuttoggi

La Task torce aziendale ha disposto una tempestiva rimodulazione dell’attività di medicina interna e di chirurgia programmata a medio-bassa complessità

In considerazione della riduzione dei casi Covid e del contestuale iper afflusso in pronto soccorso di pazienti affetti da cronicità non collocabili in altri ospedali del territorio, la Task torce aziendale (la direzione del Santa Maria di Terni insieme ai differenti professionisti), ha disposto una tempestiva rimodulazione dell’attività di medicina interna e di chirurgia programmata a medio-bassa complessità, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni assistenziali di tutti i malati, con e senza Covid.

Gli interventi di riapertura

In particolare l’area di degenza “Covid 2” è stata riconvertita in area di medicina interna, destinata a pazienti non covid per un totale di 23 posti letto. Dal 2 maggio si prevede di ridurre a 10 i posti letto dell’area “Covid 4@“ a disposizione dei pazienti con COVID afferenti alle varie discipline specialistiche. Fino a nuove disposizioni del commissario regionale COVID, restano quattro i posti letti di terapia intensiva COVID.