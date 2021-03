Ospedale Terni e stadio Ternana, question time e seduta ordinaria - Tuttoggi

Domani, giovedì 10 marzo, con inizio alle 15,30, il question time, con 17 interrogazioni che troveranno risposta da parte del sindaco e degli assessori

Il consiglio comunale di Terni nei prossimi giorni impegnato in due sedute telematiche. Domani, giovedì 10 marzo, con inizio alle 15,30, il question time, con 17 interrogazioni che troveranno risposta da parte del sindaco e degli assessori. Il 15 marzo, inizio sempre alle 15.30, invece seduta ordinaria, con 15 punti all’ordine del giorno.

Ospedale e stadio Ternana

Tra i temi trattati dalle interrogazioni il Recovery plan, l’ospedale di Terni, il futuro dello stadio cittadino. Per quanto riguarda invece la seduta ordinaria di lunedì tra i punti all’ordine del giorno la regolarizzazione contabile di alcuni interventi in somma urgenza, il regolamento per la istituzione della consulta giovanile, il rapporto tra l’ente comune, la Ternana, alla luce del progetto del nuovo stadio.

Focus su stadio Ternana

A tal proposito il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti dichiara: “La presenza dell’atto di indirizzo della consigliera Musacchi consentirà a tutta l’assemblea di affrontare il tema del nuovo stadio cittadino, del rapporto tra la Ternana Calcio e l’ente Comune. Si tratta di una vicenda di grande rilevanza e impatto sulla città, ben venga che se ne discuta nelle sedi istituzionali, ad iniziare da quella più rappresentativa dei cittadini ternani”.

I lavori del consiglio comunale possono essere seguiti attraverso yotube e l’emittente radiofonica Mep Radio alla frequenza 95.600 Mhz