Ospedale Spoleto, City Forum “Bene i pediatri, ma serve quadro generale”

share

Sull’arrivo di nuovi pediatri al San Matteo degli Infermi ma anche sulla sede legale dell’Usl Umbria 2 definitivamente a Terni interviene lo Spoleto City Forum. Di seguito la nota.

“Arrivano nuovi pediatri al nostro Ospedale. Ne prendiamo atto con viva soddisfazione, visto che le preoccupazioni in tal senso erano quanto mai vive e sentite.

Come prendiamo atto della praticità, chiarezza di idee e concretezza, dimostrate dal nuovo commissario dell’USL 2 dr. Braganti, in occasione del recente incontro con la Commissione Comunale, promosso dalla presidente Morelli, con tutti i soggetti interessati al problema sanità, compresi lo Spoleto City Forum, il TDM e la Caritas Diocesana.

Auspichiamo che tali impressioni si concretizzino poi nei fatti.

Abbiamo dimostrato che la città, se unita, riesce a farsi ascoltare nel modo giusto, e ad ottenere ciò che dignitosamente le spetta, come nel caso della pediatria.

Non è finita però.

Insieme alla soddisfazione ed alla gratitudine, vogliamo ribadire ciò che in tale frangente abbiamo puntualizzato anche al dr. Braganti, ovverosia la indifferibile necessità di far condividere, a chi sarà chiamato a gestire in futuro la nostra Regione, il documento di razionalizzazione dei servizi sanitari, elaborato dal City Forum, integrato dalla Commissione e fatto proprio dall’intero Consiglio Comunale.

Solo con tale condivisione e susseguente attuazione pratica, potremo avere un minimo di tranquillità futura, altrimenti, anche gli interventi miracolosi come il reperimento del personale pediatrico, saranno positivi ed apprezzabili sì, ma resteranno provvedimenti tampone.

E questo non ci stancheremo mai di ribadirlo.

Prova ne sia la schermaglia verbale in atto in queste ore, fra rappresentanti politici di Terni e quelli di Foligno, su dove prevedere in futuro la sede operativa dell’USL2: lasciarla cioè nella città della Quintana, o portarla in quella di San Valentino.

Possibile che a nessuno è venuto in mente che potrebbe esserci anche Spoleto, oltretutto baricentrica?

Ecco perché la definizione del quadro generale è quanto mai indispensabile.

Siamo certi che il nostro Sindaco, a tempo debito, se ne farà carico, sapendo di poter contare per tale azione sul sostegno incondizionato delle Associazioni aderenti al City Forum.

SPOLETO CITY FORUM”.

share

Stampa