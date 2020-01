Ospedale Perugia, in pensione il direttore sanitario Bianciardi - Tuttoggi

E’ stato l’ultimo giorno di lavoro quello di ieri per il direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Luca Bianciardi. Il medico infatti da oggi è in pensione.

Bianciardi ha salutato i direttori delle strutture sanitarie e il personale dell’ospedale nel corso di un incontro che si è tenuto venerdì pomeriggio nell’aula Levi Montalcini del CREO.

Parole di ringraziamento per il lavoro svolto sono state rivolte dal commissario straordinario Antonio Onnis, che ha ricordato le attività messe in atto dal dottor Bianciardi sia per la parte organizzativa dei percorsi assistenziali, che per la gestione delle attività in emergenze. “Questo è per me un giorno triste perché il dottor Bianciardi ha saputo motivare il personale e il suo apporto in questa fase particolarmente complessa è stato sostanziale” ha sottolineato Onnis.

Bianciardi, visibilmente commosso per gli attestati di stima ricevuti da un’aula affollata, ha ringraziato tutti. “Sono stati sei mesi di intensa attività, in un ospedale di eccellenze, dove ho ricevuto grande collaborazione da parte di tutti i professionisti. In questo periodo ho anche avuto modo di evidenziare alcune criticità, che possono, tuttavia, essere gestite proprio grazie al potenziale umano e professionale dei personale. Ho avvertito l’obbligo di dare un mio contributo di azioni e di idee e continuerò a seguire con interesse l’attività di un ospedale che mi ha dato, seppure un un periodo breve, tante soddisfazioni”.