Ospedale Pantalla, da lunedì servizi ostetricia, pediatria e chirurgia

Da lunedì 14 settembre all’Ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla verranno ripristinate tutte le attività ambulatoriali ostetriche-ginecologiche e pediatriche, nonché le attività chirurgiche in regime di Day Surgery dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia. Altro passo verso la normalità, dunque, per l’ospedale trasformato in Centro Covid nei mesi dell’emergenza.

Coletto: l’ospedale di Pantalla sta tornando alla normale attività

“L’ospedale di Pantalla – spiega l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto – dopo il periodo di forte emergenza, sta riprendendo gradualmente la normale attività. Dopo la riapertura di altri reparti, ora verranno riattivati gli ambulatori di ginecologia e ostetricia e quelli della pediatria”.

Ambulatori 5 giorni a settimana

L’attività si articolerà in questa fase in 5 giorni a settimana dalla ore 8 alle 16,30, ovviamente tutti i pazienti in regime di day surgery saranno dimessi in orari diversi a seconda del tipo di intervento.

Gli ambulatori di ginecologia e ostetricia effettueranno tutte le prestazioni garantite prima della riconversione momentanea dell’ospedale a seguito dell’emergenza covid, comprese le colposcopie per lo screening di II livello. Per l’ostetricia è prevista la presa in carico delle donne per il percorso di assistenza alla gravidanza.

Per quanto riguarda la pediatria, verranno garantite, oltre alle visite, anche le prestazioni allergologiche e le ecografie delle anche per i neonati.

Peppucci: le polemiche erano strumentali

L’annuncio è stato commentato con soddisfazione dal consigliere regionale

Francesca Peppucci (Lega). Che accusa: “Una decisione che

evidenzia ulteriormente l’inconsistenza delle polemiche strumentali

avanzate da chi accusava la Giunta regionale di voler chiudere completamente la struttura dopo la temporanea riconversione in Covid Hospital per garantire un’efficace gestione dell’emergenza sanitaria, predisposta e prorogata dal Governo Conte”.

“Con l’assessore alla Sanità, Luca Coletto – sottolinea Peppucci – ho

avviato un dialogo costante e fattivo riguardo al futuro dell’Ospedale di

Pantalla. Ed è anche grazie alla nostra interlocuzione – rivendica – che lunedì prossimo saranno riattivati i servizi ambulatoriali”.