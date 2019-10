Ospedale di Terni, sblocco turnover e concorsi avviati

A seguito della deliberazione della Giunta Regionale con la quale si mantiene l’impegno preso davanti al Prefetto di Terni, il Commissario dell’Azienda ospedaliera di Terni Andrea Casciari, con delibera del 21 ottobre, ha disposto le procedure per il ripianamento del turnover e lo sblocco dei concorsi già avviati.

“Consideriamo questa disposizione un passo avanti dopo la riapertura della vertenza, che si è resa necessaria a causa della paralisi amministrativa avvenuta con l’arrivo del Commissario Pescini – sostengono i sindacati confederati – anche se con rammarico dobbiamo constatare che i profili amministrativi previsti nell’accordo, circa 20 unità, non sono stati compresi nella delibera regionale e almeno per ora non saranno oggetto di concorsi.

Giova ricordare una volta per tutte che se il personale sanitario, medici infermieri, tecnici e O.S.S. è assolutamente indispensabile per fornire la necessaria e dovuta assistenza ai pazienti, il personale Tecnico e Amministrativo garantisce giornalmente tutte le procedure necessarie per effettuare acquisti, predisporre collaudi, procedere ai bandi di gara, effettuare prenotazioni, pagare stipendi e garantire anche le stesse assunzioni attraverso i concorsi pubblici.

Rimane veramente un mistero comprendere come sin da subito, dopo la firma dell’accordo, abbiamo incontrato difficoltà nel garantire l’assunzione di questo personale”.

Nonostante le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil firmatarie dell’accordo sin da subito hanno evidenziato la carenza anche del personale amministrativo, tutte le direzioni che si sono succedute, sempre secondo Cgil, Cisl e Uil “hanno dimostrato una scarsa sensibilità nei confronti di questo personale, salvo poi continuare a chiedere il massimo impegno e supporto”.

