Ospedale di Terni, sabato lavori all’impianto elettrico: scatta piano di emergenza

Per consentire l’attivazione della sala ibrida, sabato 9 marzo all’ospedale di Terni si procederà ad effettuare dei lavori sulla linea elettrica che comporteranno dalle ore 15 alle ore 18 l’interruzione dell’erogazione dell’energia in alcuni reparti del blocco ospedaliero: Pronto soccorso, Farmacia, Rianimazione e sala operatoria.

Naturalmente, per garantire la massima sicurezza e limitare i disagi è stato approntato un piano di emergenza specifico. In particolare, Rianimazione, Pronto soccorso e Farmacia saranno alimentati con altri collegamenti che ne garantiranno la piena funzionalità; mentre l’attività operatoria in emergenza sarà effettuata nelle sale collegate ad una diversa cabina elettrica.

Garantito il collegamento all’alimentazione elettrica, si potrà quindi procedere con il collaudo finale della sala angiografica già installata e con il montaggio del secondo angiografo della sala ibrida, che è in consegna la settimana successiva.

