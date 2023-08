Ospedale di Branca, donato ecografo portatile e wifi

L'attrezzatura consegnata dall’associazione “Gli amici del cuore di Gubbio Aps” al reparto Cardiologia - Unità di terapia intensiva cardiologica

Un sistema di imaging ad ultrasuoni portatile (ecografo) utilizzato per acquisire dati ad alta risoluzione e in tempo reale. E’ quanto donato dall’associazione “Gli amici del cuore di Gubbio Aps” al reparto Cardiologia – Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino.

L’apparecchio, un Asus LU700L del valore di circa 8mila euro, è composto da una sonda ecografica color-doppler con tecnologia wifi che trasmette i dati ad un tablet che, con l’installazione di un’apposita applicazione, permette di visualizzare le immagini ecografiche senza collegare cavi, consentendo ai professionisti di trasportare agevolmente l’apparecchiatura. Si tratta di una tecnologia innovativa, che consente di effettuare al letto del paziente l’esame utilizzando una strumentazione senza fili, evitando quindi gli spostamenti ad alcune categorie di persone definite a rischio. L’utilizzo della sonda wireless per l’accesso vascolare permette la scelta più appropriata della tecnica di inserzione. Tutti gli accessi venosi centrali (PICC, CICC, FICC) vanno ovviamente posizionati mediante ecoguida, come raccomandato da tutte le linee guida internazionali. L’ecografo avrà un ruolo fondamentale in tutta la manovra, consentendo di: scegliere la vena più appropriata, eseguire in sicurezza la venipuntura, escludere immediatamente possibili complicanze legate alla puntura, verificare la corretta direzione della guida metallica e/o del catetere (tip navigation), cercare la posizione finale corretta (tip location). Gli ecografi wifi hanno tra i loro vantaggi anche: la portabilità e facilità d’uso per qualsiasi operatore medico e paramedico, la massima sicurezza della gestione diagnostica priva di contaminazioni in campo batterico, l’interfaccia macchina/utente immediata per una pronta risposta nella Fast, la sonda ecografica wifi è continuamente aggiornata tramite App, la riduzione delle distanze percorse, il risparmio di tempo e diminuzione dei costi.

Hanno preso parte alla cerimonia di donazione il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, l’assessore di Gubbio, Simona Minelli, il direttore sanitario f.f. dell’Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, la direttrice del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino, Teresa Tedesco, il direttore del reparto della Cardiologia – Utic f.f. del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino, Euro Capponi, con il coordinatore infermieristico del reparto, Simone Cappannelli, la presidente de Gli amici del cuore di Gubbio Aps, Mariolina Vispi, presente insieme a vari rappresentanti dell’associazione.

La dottoressa Teresa Tedesco e i dottori Luigi Sicilia e Euro Capponi hanno ringraziato con profonda gratitudine l’associazione per la nota generosità e sensibilità. Con questa ulteriore donazione, infatti, il reparto potrà disporre di una strumentazione che consente di migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza ai pazienti. Il dottor Capponi, infine, ha sottolineato l’elevata utilità, precisione e versatilità dello strumento, descrivendone nei dettagli le innovative caratteristiche tecniche.