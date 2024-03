Ospedale Castiglione del lago, il centrodestra: "Mantenute le promesse" - Tuttoggi.info

La nota di Terrosi per la Lega, Traica per Fratelli d'Italia e Lodovichi per Forza Italia sull'ospedale di Castiglione del Lago

“Sull’ospedale di Castiglione del Lago il centrodestra ha mantenuto tutte le promesse” dichiarano in una nota Terrosi per la Lega, Traica per Fratelli d’Italia e Lodovichi per Forza Italia. “È grazie al centrodestra regionale e al grande lavoro svolto dai referenti locali della coalizione se l’ospedale di Castiglione del Lago avrà nuova vita. Non si era mai visto prima sul territorio un investimento così imponente in termini finanziari sulla sanità – proseguono gli esponenti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – La mole cospicua di lavori che si concluderanno entro il 2024, renderà il nosocomio più efficiente e garantirà servizi sempre migliori alla popolazione. L’intervento era atteso da molti anni e tante in passato erano state le promesse dei sindaci della sinistra, a livello locale e regionale, ma mai nulla di concreto era stato realizzato. Avevamo assistito, negli anni, a una politica sanitaria peruginocentrica da parte delle Giunte regionali di sinistra che aveva condotto a un depotenziamento del plesso locale, con perdita progressiva di professionalità e servizi. Siamo stati abituati, nel tempo, dalla sinistra locale e regionale – commentano Terrosi, Traica e Lodovichi – a sentire parlare di sanità soltanto a ridosso delle campagne elettorali, a dimostrazione dello scarso interesse per la nostra comunità e il nostro territorio. È con il centrodestra alla guida della Regione che, invece, si è dato il via a una operazione decisiva per il recupero della struttura, attraverso lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro e, soprattutto, con una data certa di ultimazione degli interventi. Una vittoria dei cittadini, di Castiglione del Lago e del comprensorio del Trasimeno – concludono Terrosi Traica e Lodovichi – ottenuta grazie a una sinergia, su più livelli politici e istituzionali, che solo il centrodestra in Umbria ha e può continuare a garantire”. P.Terrosi per Lega, F.Traica per FDI, P.Lodovichi per FI



Luogo: Castiglione del Lago