Orvieto, visite guidate alla necropoli Crocifisso del Tufo - Tuttoggi

Un programma di visite alla scoperta di quanto è stato rinvenuto ai piedi della rupe, ma anche all’approfondimento dei risultati dei recenti scavi condotti nell’ambito del Progetto Crocifisso del Tufo sotto la guida scientifica di Claudio Bizzarri della Arizona University in Italy, Study Abroad Programfinanziato da Trust di Scopo Sostratos.

La necropoli di Crocifisso del Tufo

Le prime notizie di ritrovamenti nella necropoli, che prende il nome da un crocifisso cinquecentesco scolpito nel tufo, risalgono alla fine del Settecento, ma informazioni più consistenti si riferiscono agli anni 1830-31, in occasione dei lavori per la via Cassia Nuova. Ricerche intensissime si ebbero tuttavia nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, quando una parte del sito fu espropriata dallo Stato e resa visitabile. Le ricerche ripresero negli anni Sessanta del secolo scorso, e poi di nuovo in anni recentissimi.

Caratteristica è la sua organizzazione urbanistica, con una planimetria regolare e strade impostate su assi ortogonali.

Le tombe

Le tombe, raggruppate in “isolati”, sono costituite da camere a pianta rettangolare, per lo più singole.

All’interno delle tombe sono costruite le banchine per la deposizione dei defunti, di solito due: una lungo la parete di fondo e una lungo una parete laterale. Vi sono sepolti sia inumati che incinerati.

Sull’architrave esterno sono incise le iscrizioni funerarie, che testimoniano il nome del titolare della tomba e che costituiscono forse la testimonianza epigrafica etrusca di età arcaica più consistente, riferibile ad un’unica comunità cittadina.

PROGRAMMA delle visite:

sabato 8 agosto ore 17.30: “Storie dalla necropoli”, visita guidata a cura del personale Direzione Regionale Musei dell’Umbra

sabato 22 agosto ore 17.30 : “A spasso con l’archeologo. Claudio Bizzarri ci illustra le recenti scoperte nell’area di scavo”.

sabato 29 agosto ore 17.30 : “A spasso con l’archeologo. Claudio Bizzarri ci illustra le recenti scoperte nell’area di scavo”

sabato 5 settembre ore 17.30 : “A spasso con l’archeologo. Claudio Bizzarri ci illustra le recenti scoperte nell’area di scavo”

Si consiglia la prenotazione (la visita è riservata a un massimo di 15 partecipanti) ai seguenti contatti:

+39 0763 343611

0763 341039

Si raccomanda l’osservanza di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, segnalate da apposita comunicazione all’ingresso, al momento della prenotazione verranno fornite tutte le indicazioni circa il punto di raccolta e le modalità di visita.