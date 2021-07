Orvieto, ragazza si ribalta con l'auto | VVF in azione - Tuttoggi

Da quanto è stato possibile apprendere la giovane non ha fortunatamente riportato conseguenze serie nella dinamica dello schianto.

I Vigili del Fuoco di Orvieto, nel pomeriggio di oggi 25 luglio, sono intervenuti in strada dell’Arcone per un incidente stradale. Una ragazza a bordo di una vettura si è capovolta per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ad un equipaggio del 118.

Ragazza illesa

Da quanto è stato possibile apprendere la giovane non ha fortunatamente riportato conseguenze serie nella dinamica dello schianto.