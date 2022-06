Orvieto, Polizia di Stato tra i bambini della materna - Tuttoggi

Sicurezza ed educazione stradale

Il tema della sicurezza e dell’educazione stradale non conosce i confini dell’età, è un progetto nato ormai tantissimi anni fa che ogni anno si rinnova con nuove argomentazioni e tematiche che incontrano il plauso degli alunni, dei docenti e dei genitori, una prevenzione a tutto tondo affidata agli operatori della Polizia Stradale, parte attiva di un progetto nazionale che utilizza metodologie nuove per aumentare il coinvolgimento degli studenti e dei docenti. E per questo ai piccolini è stato affidato il “compito” per le vacanze: “Ricordare agli adulti che guidano la macchina di allacciare e far allacciare la cintura di sicurezza! Sempre!”. E’ un compito facile, per quanto importante, il cui voto sarà senza dubbio un bel 10 e lode.