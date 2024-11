Incidente stradale a Orvieto nel primo pomeriggio di martedì 26 novembre.

Alle ore 14, nello specifico, i vigili del fuoco di Orvieto su chiamata della sala operativa, sono intervenuti per un incidente stradale lungo strada dell’ Arcone , che ha visto coinvolti un autovettura ed un camion. Sul posto il 118 per soccorrere il conducente e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.