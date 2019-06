Orvieto, domenica ballottaggio tra Germani e Tardani | Le informazioni utili

Domenica 9 giugno 2019 i cittadini sono nuovamente chiamati al voto per eleggere il sindaco di Orvieto al turno di ballottaggio. Gli orvietani sono chiamati a scegliere tra il sindaco uscente Giuseppe Germani (centrosinistra) e Roberta Tardani (centrodestra).

Gli elettori sono tenuti a controllare le tessere elettorali in loro possesso; se complete, sono invitati a rinnovarle il prima possibile, recandosi presso la sede dell’Ufficio in via Roma n. 3. Onde evitare i maggiori afflussi, possibili nella giornata di domenica, per il rilascio dei duplicati l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto:

– Venerdì 7 giugno dalle ore 8:30 alle ore 18:00

– Sabato 8 giugno dalle ore 8:30 alle ore 18:00

– Domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Le operazioni di voto si terranno nella sola giornata di Domenica 09 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Lo Scrutinio del turno di Ballottaggio per l’elezione del Sindaco si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi.

Il corpo elettorale è composto 16.445 elettori per le Comunali (7.805 maschi e 8.640 femmine).

Il Comune di Orvieto metterà a disposizione un mezzo di trasporto gratuito ad orario stabilito per garantire l’esercizio di voto ai cittadini residenti in:

– Località Benano – DOMENICA 09 GIUGNO 2019 mattina ore 10:00 – ore 12:00 – partenza da Benano per Sferracavallo e ritorno

– Località Malescale – DOMENICA 09 GIUGNO 2019 pomeriggio ore 15:00 – ore 17:00 – partenza da Malescale per Orvieto Scalo e ritorno.

Il rilascio dei certificati medici per gli elettori fisicamente impediti per essere accompagnati all’interno del seggio viene svolto presso il Centro Salute I “Il Borgo” – Orvieto, Piazza Monte Rosa, n. 13/33 nei giorni:

– Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle 09:30

– Sabato 8 giugno 2019 – ore 09:00 / 12:00 – Dr. Gualtiero Gualtieri

– Domenica 9 giugno 2019 – ore 09:00 / 12:00 – Dr. Giampaolo Piunno

L’andamento delle operazioni di scrutinio verrà diffuso in tempo reale via Internet sul sito web del Comune – www.comune.orvieto.tr.it. Il pubblico potrà seguire i risultati del voto anche dallo schermo collocato nell’aula “Unità d’Italia” del Palazzo Comunale.

La proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali verrà effettuata dall’Ufficio Centrale, che si riunirà nei giorni immediatamente successivi allo spoglio.

