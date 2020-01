Orvieto, dal 7 gennaio le richieste per assegni famigliari - Tuttoggi

L’Ufficio Servizi Sociali ricorda che dal 7 gennaio 2020 si possono formulare le richieste per l’erogazione di assegni per il nucleo familiare a norma della Legge 448/1998 e successive modifiche. La richiesta va presentata improrogabilmente entro il 31 gennaio 2020. Potranno accedere al beneficio i nuclei familiari composti da cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini non comunitari con permesso di lungo soggiorno e coloro che hanno lo status di rifugiati con tre o più figli tutti di età inferiore ai 18 anni, che alla data del 31 dicembre 2019 siano residenti nel Comune di Orvieto e risultino in possesso di risorse economiche come di seguito elencate. L’assegno, corrispondente ad € 144,42 mensili e per 13 mensilità, è concesso ai nuclei familiari con un valore ISEE inferiore alla soglia di € 8.745,26. l’Assegno è corrisposto integralmente per i valori dell’ISE del nucleo familiare del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di € 8.745,26 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario e l’importo dell’assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l’importo integrale mensile. Se il requisito del numero dei figli si sia verificato durante l’anno, l’assegno sarà corrisposto proporzionalmente in base al numero dei mesi, a decorrere dal mese successivo a quello in cui il requisito si è verificato. Le richieste dovranno essere presentate al Comune di Orvieto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o presso l’Ufficio Servizi Sociali in V. Roma 3 o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto in via Garibaldi n. 8. La richiesta, redatta su apposito modulo, dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva (I.S.E.E.) di cui al DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013: si ricorda che, vista la normativa vigente in materia di ISEE, la sola consegna del modello ISEE è fissata al 29 febbraio 2020, mentre rimane fissata improrogabilmente al 31 gennaio 2020 la richiesta di concessione dell’assegno al Comune di Orvieto.L’erogazione dell’assegno sarà effettuata dall’INPS.