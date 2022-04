Orvieto, cordoglio per la morte di Alberto Satolli - Tuttoggi

Il ricordo dell'Istituto storico artistico orvietano e del sindaco di Orvieto Roberta Tardani per la morte di Alberto Satolli

E’ morto nella notte della vigilia di Pasqua l’architetto e storico di Orvieto Alberto Satolli, colonna dell’Istituto Storico Artistico Orvietano.

Grande il cordoglio che viene espresso dall’Isao: “Alberto Satolli – ricorda – ha saputo portare sempre più in alto il significato storico della nostra Città, in tutti i campi artistici, dall’architettura alla ceramica, dall’urbanistica alla letteratura di viaggio. E ha regalato a tutti gli orvietani libri di un’intensità eccezionale, come il meraviglioso Imago VV (Vrbis Veteris), e tanti, tantissimi interventi con i quali ha saputo dare il suo giudizio, in chiave anche polemica quando ce n’era bisogno, su scelte che coinvolgevano l’assetto, e non solo d’immagine, della Sua bellissima Orvieto. Ha sempre risvegliato le Istituzioni richiamandole con forza critica e con fede assoluta nella Politica: è stata la voce critica di Orvieto, un ruolo scomodo ma necessario!” .