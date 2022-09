“Orvieto città del gusto”, così cambia la circolazione nel centro storico

Tutte le novità in occasione della manifestazione

In occasione dello dello svolgimento dell’evento “Orvieto Città del Gusto, dell’Arte e del Lavoro” organizzato dal Consorzio Turistico “Terre di Orvieto Way of Life” per la promozione delle eccellenze dell’enogastronomia che si terrà dal 24 settembre al 3 ottobre, la circolazione e la sosta dei veicoli in alcune vie e piazze del centro storico di Orvieto verrà così disciplinata:

Le modifiche alla circolazione

– Dalle ore 08:00 di lunedì 26 settembre fino alle 24:00 di martedì 27 settembre e dalle 08:00 alle ore 24.00 di lunedì 3 ottobre vige il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Vivaria per consentire l’accoglienza dei partecipanti alle “Cene Stellate”; Dal 27 settembre al 3 ottobre tutti i bus del trasporto pubblico locale in arrivo a Piazza della Repubblica dovranno uscire attraverso Via Filippeschi e Via della Cava, non potendo transitare in direzione arco palazzo comunale per occupazione della piazza con uno stand per il mercato delle aziende del territorio.