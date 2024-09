Orvieto, auto divorata dalle fiamme: ragazza in salvo - Tuttoggi.info

Nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, alle ore 15:15, è giunta la richiesta di soccorso ai Vigili del fuoco di Orvieto per un incendio di una autovettura, in transito lungo la Statale 205 al Km 48. Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato la ragazza che era alla guida del mezzo fuori dall’auto e in attesa dei soccorsi. Nel frattempo la sua Smart, alimentata a benzina, era stata avvolta e divorata dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a bonificare l’area. Sul posto anche la Polizia Stradale di Orvieto.