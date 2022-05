Orto accessibile, nuova casetta di legno per i ragazzi di "Liberi di essere"

“Bilancio positivo”

“Il bilancio di questa nostra attività è positivo – ha spiegato Bisogni – qui vengono una quarantina di ragazzi dal folignate e da Spoleto. L’attività che svolgono, la responsabilità e il decidere di farlo con i loro tempi è fondamentale per la loro vita. Il nostro motto è che i ragazzi qui devono venire contenti e andare via felici“. Il prossimo obiettivo della presidente Bisogni è dotare la casetta di legno di postazioni informatiche. “La Fondazione non poteva non rispondere alla chiamata di Rosa Bisogni, la catena della solidarietà non può avere un anello debole“, ha detto Tonti.