Ortaggi acquistati nel Lazio venduti come a km0, scatta la denuncia | Video - Tuttoggi.info

Dichiarava di vendere solo ortaggi a km0, di produzione propria, ma in realtà lo erano solo una parte: gli altri venivano acquistati da un grossista nel Lazio. Per questo il titolare di un’azienda agricola del Trasimeno è stato denunciato per frode dai carabinieri del Nucleo forestale di Passignano.

I forestali, nell’ambito di un controllo agroalimentare hanno infatti accertato, presso il punto vendita di un’azienda agricola, che molti prodotti ortofrutticoli freschi, dichiarati di produzione propria, in realtà erano stati acquistati da un grossista in provincia di Roma.

Tutti i prodotti esposti nel punto vendita difatti riportavano l’indicazione di ”produzione propria” ma i Carabinieri Forestali attraverso un controllo in campo, incrociato con le banche dati Agea, hanno riscontrato che solo una minima parte degli ortaggi era in realtà prodotto dall’azienda nei propri terreni.

Tale comportamento scorretto costituisce una vera e propria frode nell’esercizio del commercio sanzionata dall’art. 515 del codice penale, in quanto il proprietario, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegnava una cosa diversa da quella dichiarata. L’azienda ora dovrà provvedere al cambio delle etichette riportando le indicazioni corrette di provenienza dei prodotti acquistati presso terzi. Il legale rappresentante è stato dunque deferito all’Autorità Giudiziaria. Il giudice potrà inoltre applicare le specifiche sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle aziende.