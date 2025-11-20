 Orsini "La Zes ha trasformato il Sud, serve un piano industriale per il Paese" - Tuttoggi.info
Orsini “La Zes ha trasformato il Sud, serve un piano industriale per il Paese”

ItalPress

Orsini “La Zes ha trasformato il Sud, serve un piano industriale per il Paese”

Gio, 20/11/2025 - 21:03

PALERMO (ITALPRESS) – “Essere vicini ai territori vuol dire pensare alla crescita e lo vediamo bene dai dati: nel 2024 l’Italia ha fatto +0,7%, invece la Sicilia +1,3%, dobbiamo continuare così”. Lo sottolinea il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, tenutasi a Villa Igiea a Palermo. “Credo che la Zes abbia fatto bene, perché i 5,8 miliardi di investimenti che sono stati messi dal governo hanno trasformato tutto il Sud con tot miliardi di investimenti, dopo 25 mila assunzioni – continua Orsini – La via giusta è quella e sappiamo anche quanto ha fatto bene per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Il sud in questo momento è la locomotiva dell’Italia: il modello Zes deve essere replicato in tutto il paese, perché la semplificazione penso sia centrale; ciò che vogliamo è mantenerne l’efficienza. Il governo ha capito che la Zes è un ottimo strumento e lo vediamo in una finanziaria che punta al mantenimento dei conti e che sul Sud ha investito: dobbiamo farlo non solo per un anno, ma magari su base triennale. Noi lo stiamo chiedendo con un piano industriale del paese: è questo che ci serve”. xd8/vbo/mca1

