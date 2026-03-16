Oro e argento mondiali per Fracassini e Ribigini a Cassino - Tuttoggi.info

Un oro ed un argento mondiale a squadre conquistati con la maglia azzurra della nazionale italiana ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre di sabato e domenica a Cassino da Melissa Fracassini e Laura Ribigini, due delle punte di diamante dell’Atletica Arcs Cus Perugia che ancora una volta portano l’atletica umbra a volare alto a livello internazionale.

Sabato la squadra azzurra, che ha vinto il titolo femminile nel cross lungo di 10 chilometri con Lucia Arnoldo, ha trionfato nella classifica per nazioni con anche il prezioso apporto delle due grifette: nel cross lungo Laura Ribigini ha chiuso al 26esimo posto con il tempo di 38.27, mentre nel cross corto di 3 chilometri Melissa Fracassini, campionessa italiana assoluta, ha terminato in undicesima posizione chiudendo in 10.14.

E per Melissa Fracassini domenica mattina è arrivato anche l’argento nella prova di staffetta mista del cross corto 4×1,600 chilometri: seconda frazionista Melissa ha avuto come compagni di staffetta Thomas Serafini, Konjoneh Maggi e Valeria Minati. E anche in questa competizione l’Italia ha sfiorato il successo dopo una sfida che in volata ha premiato il Belgio con appena undici centesimi di vantaggio: 19.05 il tempo fatto segnare dal quartetto azzurro. Un altro risultato di altissimo valore conseguito dalle atlete-studentesse perugine, medaglie mondiali che dimostrano come l’Atletica Arcs Cus Perugia è capace di formare e sostenere atlete di livello internazionale, questo rafforza la credibilità tecnica dello staff e colloca il club del presidente Cavicchi tra le realtà di eccellenza del movimento atletico non solo umbro, ma nazionale.