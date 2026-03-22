Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: "Fatti vivo" - Tuttoggi.info

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Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: “Fatti vivo”

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Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: “Fatti vivo”

Dom, 22/03/2026 - 16:03

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(Adnkronos) –
Fuorionda a Domenica In tra Ornella Muti e Carlo Verdone. I due si sono incontrati nel salotto di Mara Venier oggi, domenica 22 marzo, per uno spazio dedicato a Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa lo scorso anno.  

Carlo Verdone lasciando lo studio ha salutato gli ospiti in studio tra cui Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell’attrice, e Ornella Muti che si è avvicinata in modo confidenziale all’attore romano sussurandogli: “Fatti vivo amore…”.  

Verdone ha risposto con sincerità: “Non ho più i numeri tuoi”. Ornella Muti ha però replicato: “Ma tua sorella Silvia ce li ha”. “Va bene allora ti chiamo io”, ha concluso Verdone accogliendo la richiesta dell’amica e collega.  

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