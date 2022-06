“Ringrazio tutti i palermitani e le palermitane per quello che mi hanno dato in questi anni. Per il loro amore, per le loro critiche che sono state fondamentale strumento di crescita. A tutti voi mi rivolgo: continuate, continuiamo ad amare questa nostra città”. Così il sindaco uscente Leoluca Orlando in un video ringrazia la città di Palermo.

