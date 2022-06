Organo del Duomo di Orvieto, al via la stagione di concerti - Tuttoggi

Il Concerto di Apertura, domenica 5 giugno ore 21:30 al Duomo di Orvieto, sarà tenuto da Martin Baker. Il direttore di coro e organista concertista ha studiato al Royal Northern College of Music, alla Cheathamàs School ed al Downing College di Cambridge. Baker è stato Organista alla Cattedrale di Westminster, alla Cattedrale di St Paul’s ed all’Abbazia di Westminster, ed inoltre è stato il Maestro di Cappella alla Cattedrale di Westminster dal 2000 al 2019. Come organista ha vinto il primo premio al concorso internazionale di improvvisazione di St Albans nel 1997 ed ha un’intensa attività concertistica in tutto il mondo, specialmente come improvvisatore. Sabato 9 Luglio per Spazio Giovani, sarà protagonista l’organista Mattia Rosati.

Tutti i concerti si terranno nel Duomo di Orvieto alle ore 21:30 con ingresso libero. Per info www.opsm.it